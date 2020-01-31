中視《我愛冰冰Show》日前一口氣邀來「鐵肺公主」戴愛玲、「台灣歌姬」黃妃、「大馬創作鬼才」黃明志、「金曲歌王」蕭煌奇等超強卡司擔任嘉賓，實力派唱將齊聚一堂，連主持人陽帆都大讚：「今天是天王天后雲集。」白冰冰更笑稱：「這集節目費把下個月的製作預算都花光了。」本身就是黃明志粉絲的白冰冰，除了自曝他的每首歌曲都聽到滾瓜爛熟，還表明希望黃明志趕緊在台買房，就能長久待在台灣，一旁陽帆也打趣說：「還沒買房就住冰冰姐家就好了！」白冰冰一聽直說當然熱烈歡迎。

曾獲《超級偶像6》總冠軍的李子森，在節目上賣力飆唱黃明志的經典神曲〈飆高音〉，現場來賓一度擔心他會因唱得太用力而昏倒，白冰冰就爆料：「黃明志說尾牙唱這首唱到快往生。」因為太經典，每場尾牙黃明志都會被要求不斷飆高音，唱到快斷氣。黃明志也不忘誇讚李子森十分帶種，因為是第一個在他面前唱這首歌的人。陽帆則是跟黃明志合唱〈不到海南島〉，陽帆也透露這首神曲很洗腦，「每天腦袋裡都是這首歌。」

蕭煌奇（右）的魅力讓白冰冰難以抵擋，大讚他是最帥的視障歌手。（圖／中視提供）

不光黃明志，蕭煌奇的魅力也讓白冰冰難以抵擋，一邊稱讚蕭煌奇是視障歌手中最帥的，一邊「不安分的手」也在蕭煌奇身上摸來摸去，陽帆見狀不忘提醒：「大姐，忍耐一下（台語）！」更多精彩內容就在本週六中視晚間8點播出的《我愛冰冰Show》。

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(中時電子報)