瞄準數位客群，彰化銀行與遊戲橘子集團旗下行動支付服務品牌「beanfun!橘子支付」攜手推出約定連結存款帳戶付款服務（Account Link），讓客戶透過連結e財寶數位帳戶即可儲值轉帳及消費付款，提供喜好手遊及線上遊戲的玩家行動支付新選擇。

彰銀為慶祝服務上線，自2月1日起至3月31日止與橘子支付聯合舉辦「開立e財寶數位帳戶綁定好禮大回饋!」活動，凡客戶首次開立e財寶數位帳戶並於「beanfun!橘子支付」綁定成功者，前2,000名將送出每名100元零用金，讓客戶從開戶、綁定到消費，100％在手機上完成，同時輕鬆賺回饋。

彰銀表示，使用e財寶數位帳戶綁定「beanfun!橘子支付」，除了可在橘子支付線下特約商家消費外，也可線上至「GASH商城」使用「beanfun!橘子支付」直接購買遊戲點數，暢玩各式新款、熱門的手遊及線上遊戲，提供年輕客群快速、便利且用手機即可操作完成的數位金融生活需求。

此外，彰化銀行「e財寶數位帳戶」除提供新臺幣、外幣、基金等優質金融服務外，並針對寶迷推出圈粉優惠，包括高利活存新臺幣存款10萬元以下1.1％，3,000美元以內1.65％，2萬人民幣以內1.88％優惠；美元、人民幣、日圓結匯優惠；基金手續費單筆申購最高3.8折；跨行轉帳及提款免手續費各10次優惠；新戶刷卡滿額加碼送100元加碼刷卡金等滿滿優惠回饋。

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