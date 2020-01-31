搭首班武漢撤僑包機於1月29日返日的日僑中，有3人確診感染武漢肺炎，其中2人是沒有任何症狀的「隱形感染者」。日本政府當天安排沒症狀的日僑下榻千葉縣的旅館，還兩人住1間，結果挨批為過度輕視武漢肺炎的威力。

這兩名「隱形感染者」是40多歲的男性和50多歲的女性，他們搭乘200多人的包機返日，抵達羽田機場後和其他沒有症狀者約190人搭乘大巴士到千葉縣勝浦的旅館，中途曾在休息站下車休息。抵達旅館後還被安排住在雙人房，與其他沒有被感染的人共同生活了12小時。

雖然與這兩名感染者同住的人接受病毒檢測時，並沒有出現陽性反應，但日本政府如此大意的安排遭到民眾詬病。首班撤僑包機中有2名日僑下機後還拒絕接受病毒檢測，直接返家。

東京街頭的民眾表示，希望日本政府能徹底檢查，盡力防止疫情的擴散。池袋大谷診所的院長大谷義夫則表示，為了預防2次感染、3次感染，都應該安排單人房會比較安全。被確診的兩人已被送到千葉縣的龜田綜合醫院接受治療。

(中時電子報)