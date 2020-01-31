監察院今天發布新聞稿表示，，監委陳師孟請辭，將於明天生效。監察院將頒發陳師孟二等服務獎章，並致贈紀念銅盤，並感謝陳師孟在監察院2年期間的服務。

據《中央社》報導，陳師孟日前放話約詢承審前總統馬英九洩密案法官，引發法界人士反彈，導致陳師孟請辭，理由是不知為何而戰。

陳師孟今天指出，去年7月完成安亞專案調查，監察院司獄委員會12月通過調查報告，但監院以「國家機密保護法」為由，不准調查報告上網公布，也不讓他開記者會，安亞專案成為他監委任內最大遺憾。

(中時電子報)