監委陳師孟2／1請辭生效 監院頒服務獎章 20:542020/01/31 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對於請辭一事，監委陳師孟曾表示對於司法改革的希望很渺茫，所以他才收手。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 監察院今天發布新聞稿表示，，監委陳師孟請辭，將於明天生效。監察院將頒發陳師孟二等服務獎章，並致贈紀念銅盤，並感謝陳師孟在監察院2年期間的服務。 據《中央社》報導，陳師孟日前放話約詢承審前總統馬英九洩密案法官，引發法界人士反彈，導致陳師孟請辭，理由是不知為何而戰。 陳師孟今天指出，去年7月完成安亞專案調查，監察院司獄委員會12月通過調查報告，但監院以「國家機密保護法」為由，不准調查報告上網公布，也不讓他開記者會，安亞專案成為他監委任內最大遺憾。 (中時電子報) #陳師孟 #監察院 #監委 #請辭 #監院 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市府傳社會局長陳雪慧請辭獲准 20:202020/01/30 政治 高市新聞局長丁樂群請辭 鄭照新接掌 18:172020/01/31 政治 幫色法官發言 陳志祥遭處分書面告誡 19:042020/01/31 社會 政治熱門新聞 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 年輕人為何不愛國民黨？趙少康曝殘忍真相！ - 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 - 政治 參選國民黨主席 郝龍斌下重藥：大陸沒善意 三通可停止 - 政治 「高雄」陳菊做得比韓國瑜好？網友嘆：可憐哪... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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