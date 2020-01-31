20200131中天新聞 范瑋琪罵「狗官」 黑人找綠立委向蘇貞昌道歉

范瑋琪(范范)日前不滿口罩禁出口政策，在私人臉書痛罵行政院長蘇貞昌為「狗官」、「臭流氓」，引發喧然大波，即便范范道歉仍無法平息眾怒。現在更傳出她的老公陳建州(黑人)找上綠委何志偉，表達想向蘇貞昌當面道歉的意願，雙方的對話內容也曝了光。

范范失言惹出軒然大波，她的老公黑人也找上小學舊識何志偉，希望何志偉能幫忙向蘇辦聯絡，表達想當面道歉的意願。至於為何黑范兩人想向蘇當面道歉？據風傳媒報導，原因有二，第一是蘇為長輩，范范公開說出難聽話，本來就應該道歉，第二是為范范沒有了解事情全貌就發言而道歉，希望能當面向蘇說清楚。

另外，何志偉也向網媒《放言》透露與黑人對話內容，稱自己也有打電話給黑人，並說「你們這樣講話我真的無法接受！范范講這種話真的不對、真的不行啦。」何志偉也稱黑人夫婦真的很難過，若自己是范瑋琪心情也應該很不好，也相信范范只是一時情緒才失言。

(中時電子報)