胡宇威、葉星辰、路斯明、黃薇渟日前出席東森新戲《王牌辯護人》殺青酒及春酒，四人不約而同都穿牛仔及藍色系的服裝出席，默契十足。胡宇威笑說，殺青後正好碰上農曆過年，所以趁機好好休息，現在自己是劇本角色都已經丟掉的狀態，超級放鬆。

聊到拍攝趣事，葉星辰直呼這部戲最難克服的就是「忍」，因這部戲的主題是跟法律有關，議題嚴肅。但拍攝現場總有各種笑料，都要一臉正經的憋笑，是全劇最大挑戰。胡宇威笑說「像我有場跟葉星辰、馬念先的對戲，因為馬哥真的太好笑了，我又剛好在喝水，結果連續兩次笑到把水吐出來，還都吐到葉星辰臉上，讓我對她很不好意思」。

黃薇渟說，有場戲他們是一邊嘴上講台詞，一邊肚子卻一直叫，「這場戲是我們要討論案情，所以大家臉上明明都很嚴肅，但卻像接龍，不同人的肚子輪流在咕嚕咕嚕叫，本來想說不收音繼續演，但又因為現場畫面太詭異笑場，結果還是重來」。

被問到誰是劇中NG王？胡宇威自首，說自己台詞真的太多，「後來只要拍大場戲，我那天就不喝咖啡只能喝水，因為我喝咖啡就容易嘴巴乾，反而更容易卡詞」。路斯明跳出來解圍，他跟胡宇威台詞多，剛開始的確容易卡詞，但後來不同角色線加入後，笑場跟NG王就輪著換，笑說是風水輪流轉。

黃薇渟(左起)、胡宇威、葉星辰、路斯明出席《王牌辯護人》殺青酒。東森提供

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