相信大家可以感受到這波寒流的強度，各地都出現了超低溫度，其中桃園大溪、南投中寮就出現2.9度低溫，而宜蘭、花蓮等地也只有6度，如此寒冷的天氣也讓許多人受不了，光是北台灣就出現20名，因為太冷在家倒下，到院前失去呼吸心跳的案例。
昨（30）日晚間至今（31）日清晨，大約是這波寒流最冷的時候，許多地方氣溫都只有個位數，而氣溫最低的地區是南投中寮及桃園大溪永福只有2.9度，而高山上更是不得了。
玉山氣象站在今日凌晨測得零下11.5度的超低溫，從位於海拔3,402公尺的排雲山莊開始到玉山主峰頂，積雪超過20公分，步道也因結冰非常濕滑，此外水管也同樣結冰造成停水，無法正常供應用水，只能使用消融雪水，玉管處呼籲沒有必要千萬別上山。
而中央氣象局也指出，今日晚上至明日清晨可能會一樣寒冷，呼籲大家要做好保暖準備，另外也要特別注意電暖器、熱水器等物品的使用。
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(中時電子報)
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