國民黨三月將補選黨主席，參選人郝龍斌今天接受TVBS「少康戰情室」節目專訪時表示，許多年輕人質疑國民黨人士在對岸做生意，不是為黨的利益、國家利益，只為了個人利益，也導致國民黨的親中印象。如果再不做出具體宣誓與檢討，國民黨將無法爭取到年輕人的支持與認同。因此未來他當選後，黨內高層赴大陸不接受對方招待，而應基於對等尊嚴的前提下進行交往，更該扮演諍友角色。

郝龍斌還表示，中華民國存在的事實，是國民黨存在的最基本理念，不容改變，因此黨內在面對大陸時不需要軟弱，對岸也應該拿出善意。例如現在武漢肺炎疫情嚴重，許多國家支持我們參與WHA，我們也願意多幫大陸，大陸可以給我們一些基本善意，讓我們在國際上，尤其WHA裡面有發言空間，這也是在幫大陸本身。甚至很多包括環保、民生、衛生之類議題，都應該超越政治，不要太政治性介入。

節目主持人趙少康詢問，如果北京未來還是堅持不承認中華民國怎麼辦？郝龍斌強硬回稱，如果我方釋出的善意都得不到回應，我們也不需要跟大陸交往，甚至通郵、通商、通航有沒有必要再繼續進行下去，也可以做重新的考量。當然國民黨並不希望看到這樣的事情發生，兩岸原本是血濃於水的兄弟關係，合則兩利、分則兩害，不希望以互相恐怖平衡、相互傷害的方式，逼迫對方讓步，但對岸應給予我們基本善意。

郝龍斌舉例，他以前和大陸互動始終堅持要對等尊嚴。例如有人問他發言稿要不要先給對岸看？他認為，既然對等尊嚴，陸方稿子是否也要先給他看？對方不先給，他就也不給。此外他在大陸也曾和陸方主要領導人一再強調，兩岸要好就一定要尊重中華民國存在的事實，中華民國是兩岸最好的連結。他也建議大陸把飛彈改放到西藏、蒙古，不需要飛彈對著台灣。把這些問題勇敢地說出來，才是對大陸的善意。我們應該做大陸的諍友，也希望透過台灣的民主化，促進大陸民主方面的進展。以共產黨諍友角色、台灣民意優先角色，做該做的事情，這才是國民黨該做的事。

此外郝龍斌再度強調國民黨要年輕化，副主席應該要有四十多歲的，副秘書長應該要有二、三十歲的，黃復興黨部也該讓更多第二代加入，但不該裁撤。對於有人認為如今國民黨出現中國國民黨與台灣國民黨之爭，郝龍斌表示他個人堅持中國國民黨黨名。

(中時 )