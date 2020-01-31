武漢肺炎疫情延燒，導致人心惶惶。《紐約時報》報導，全球對疫情的擔憂加劇了仇外心理，反中情緒隨之高漲，甚至波及其他亞裔。

報導指出，中國崛起成為經濟和軍事強國，使得亞洲鄰國以及西方的競爭對手深感不安之際，2019新新型冠狀病毒的疫情放大了對中國人的潛在歧視，而這股恐慌情緒有時是非理性。

夏威夷大學馬諾阿分校亞洲研究助理教授戈維拉說：「與中國有關的政經緊張情勢和焦慮，加上最近對疫情的擔憂，可能助長這股非理性的仇外。」

在日本，#ChineseDon'tComeToJapan（中國人別來日本）在推特上成為熱門標籤。新加坡數萬居民則連署呼籲政府禁止中國公民入境。 在香港、南韓和越南，許多店家已張貼告示表明恕不招待陸客。

在東京，前築地魚市一家壽司店裡，中國顧客約九成。現年70歲的服務生末永八重子（Yaeko Suenaga，音）說，她不會拒絕陸客，但她可以理解為什麼有些店不想接待，我不認為這是歧視，擔心染上一種可能導致死亡的病毒，是真實的恐懼。

一些日本人早就對陸客很感冒，如今有網友在推特上說大陸遊客「骯髒」，還稱他們是「生物恐怖分子」。

在澳洲，媒體大亨梅鐸的《前鋒太陽報》以諧音稱武漢肺炎是「中國病毒─熊貓之亂」，還搭配一張紅色口罩的圖片，引發澳洲華人社群不滿，痛批這個標題是「不可接受的種族歧視」。

法國北部地方報紙《皮卡爾信使報》在頭版報導武漢肺炎疫情以帶有種族歧視意味的《黃色警報》為標題，引發了公憤，該報隨後道歉。

種族主義事件也波及其他亞裔族群。在法國，一名越南女子告訴《世界報》，有汽車駕駛汽車對著她辱罵：「留著你的病毒吧，骯髒的中國人！」和「法國不歡迎你」，同時加速過過一個水坑，濺了她一身水。

假消息也越來越多。一段在南韓廣為流傳的YouTube影片稱，這種冠狀病毒是中國大陸一個生化武器設施洩露的，這種說法也在世界其他地方傳播。在澳洲，一則在Instagram散布的假消息警告說，雪梨商店裡出售的幸運餅乾、大米和「中國紅牛」等物品受到了污染。

2003年SARS期間，大陸人與其他亞裔也經歷類似的排外反應。如今大陸觀光客已大幅增加。東京上智大學政治學家中野晃一說，中國為了遏制病毒傳播對數千萬人實施封鎖，這可能會促使其他國家的政府做出過度反應。

(中時 )