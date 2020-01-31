武漢肺炎擴散至全球，義大利爆出第一起案例後，今日傳出禁止中國、香港、澳門以及台灣的航班入境。多家旅行社指出，目前消息混亂，有人已接到華航告知羅馬航線停航至4月28日，而長榮開航米蘭可能得等到3月下旬，接下來前往義大利的旅行團，可能會轉往泰國、新加坡再飛往義大利。

交通部表示，義大利公告限制中港澳及我國航班進出該國飛航情報區，因為有其他數個國家感染人數高於我國，而未受到相關限制，故顯然與我國本身疫情無關。

交通部說，相信義大利政府是基於誤解，而導致此一錯誤限制，我國正透過各種管道，向義大利政府進行了解與更正中。經由民航局下午向義方民航局反映，義方已有修正公告允許過境航班飛航義大利，但是仍然未同意降落該國機場，此舉影響華航羅馬航線及即將開航的長榮米蘭航線。

目前國籍航空公司裡面，中華航空每周飛航台北－羅馬3班，長榮則預計2月18日開航台北－米蘭，航班接下來是否無法入境義大利，2家業者均表示在查證消息當中。

據了解，鳳凰旅行社有2至3團正在義大利，若國籍航班取消，可能改從其他航點返回，而出發的旅行團可能改從泰國或新加坡轉機，旅行社也接到華航告知，從2月9日至4月28日的台北－羅馬航班取消。

可樂旅遊指出，公司還在了解相關狀況，若台義航班中斷，仍可改由其他航點進出。雄獅旅行社則表示，進出義大利的團數還在統計當中。

(中時 )