中央流行疫情指揮中心今（31日）晚間再度招開緊急記者會，公布第10例武漢肺炎確診案例，所幸為昨宣告之第9例的丈夫，今日證明出是他傳給第9例，體內經檢驗出病毒陽性。而對於近期的口罩之亂，衛福部長陳時中指出，需要的人再戴就好，不要恐慌，更不要囤貨。

武漢肺炎疫情指揮官陳時中指出，近日台灣鬧口罩荒，呼籲民眾不要瘋狂搶貨，口罩夠用就好。他表示並不是所有人都要戴口罩，並點出3種人真正需要戴口罩的人：

1.陪病看病，出入醫院者

2.有咳嗽等呼吸道症狀者

3.有慢性病，要預防遭他人感染者

另外，陳時中表示，目前口罩分配，第一是給站在一線防疫的工作人員，其次才是民用，經濟部會依各縣市人口比例作分配。而民眾對於兒童口罩大缺貨情形，經濟部明（2月1日）會釋出10萬片，如果有些中小朋友，可以用成人口罩綁成合適大小先用。

最後，陳時中再次呼籲，口罩不是「買來囤的」，夠用就好。現在尚未到必要時期，不需要所有人都戴口罩，強調「有需要再戴」！否則會造成真正的必要時期物資匱乏。

(中時電子報)