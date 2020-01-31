英國在31日（周五）正式告別歐盟，儘管還有11個月的緩衝過渡期，企業財務主管已有迎接脫歐後多項變局的心理準備，包括貿易、業績獲利、籌資成本、金融監管、移民法規等等都將受到影響。

英國脫歐後面臨貿易不確定性，得與歐盟重建貿易關係，英國以徹底退出歐盟關稅同盟和該單一市場為終極目標，尋求與歐盟簽訂自貿協定。

但今年12月31日過渡期終止前，若雙方仍未達成貿易協議，英國須按世貿條款和歐盟貿易，關稅稅率從4％到40％不等。屆時企業主管勢必得更新脫歐應變計劃，因應「無協議」態勢。

脫歐將衝擊業績獲利，主要是商家投資縮手、消費者削減支出，企業產品的需求隨之冷卻萎縮。預料企業主管會密切注意自家現金流，特別是食品、製造、物流、旅遊這幾個產業。

企業在脫歐後恐迎來籌資成本加重，標普等國際信評機構，老早對脫歐會衝擊企業信用評級示警。企業信評展望如降至負面，將承受借貸成本增加的壓力，財務主管的應變之道包括延長債務到期日、債務再融資及額外籌資。

英國金融監管將在脫歐後起變化，原本允許英國金融機構在歐陸提供服務的「護照」（passporting）機制，隨著脫歐失效。於是多家銀行趕在脫歐前，將在英國的營運據點和員工遷往歐陸。

與英國有業務往來的企業，脫歐後面臨稅負提高及行政負擔。歐盟制定的跨境稅制，在英國脫歐後不再適用，稅務與財務主管須重新檢視自家公司的業務和稅務結構，稅負提高與行政負擔恐壓縮獲利能力。

英國在脫歐後料收緊移民法規，過渡期結束後，歐洲公民更難在英國取得工作權。脫歐後英國政府傾向吸納專業技術人才，但企業擔憂雇用低技術勞工受限會推升勞動成本。科技業尤其憂心，脫歐使既有的技術勞力短缺問題更形惡化。

(工商 )