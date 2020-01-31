中石化（1314）年前公告董事長林克銘申請退休，預計1月31日生效。為此，中石化31日召開董事會，進行新任董事長推舉，由獨立董事陳瑞隆接手董座一職，持續推動石化、資產雙軌佈局發展策略。

中石化108年前3季獲利11.32億元，EPS 0.4元。31日董事會一併通過依據國際會計準則第36號公報認列資產減損29.01億元，以及增資100％子公司鼎越開發（股）公司新台幣25億元案。

中石化去年9月透過旗下100％持股的子公司鼎越開發，以372億又1萬元搶標成功，拿下京華城標售案，將重新開發打造4棟頂級商辦，目標2023年完工。

中石化CPL年產40萬噸營收，營收占比6成，大社廠AN年產22.4萬噸，占營收比重約3成，尼龍粒年產3.6萬噸。

強化一貫化生產策略，中石化在中國如東縣建置大型生產基地，分為3期執行，第1期為建置CPL上游原料環己酮年產15萬噸，以及CPL下游產品尼龍6化纖原料年產10萬噸，整體新增產能效益將在今年陸續開始貢獻。

中石化日前已完成GDR籌資，投入江蘇如東威名石化一期第二階段量產，該廠總投資金額約59億元，規畫環己酮年產15萬噸、10萬噸尼龍六。

此外，中石化國內土地開發以高雄94期重劃區（特貿五A用地）、70期重劃區（特貿六用地）最大，面積各約12公頃、4公頃。海外緬甸仰光的住宅和商業混合建案預計第二季完成；越南地區則瞄準在胡志明市。

(工商 )