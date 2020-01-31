郁方、江宏恩、安妮、大飛在TVBS歡樂台《食尚玩家-歡樂有夠讚》當來賓、一起PK智商吃好料。春節總是大魚大肉，外景主持人Dora(謝雨芝)過年期間反而清心寡慾，天天吃水煮或乾煎食物，認真減肥和運動。江宏恩坦言「過年沒辦法克制」，但年後會以1天1餐、過午不食，再搭配騎車、游泳控制體重。郁方今年一樣盡心為家人準備餐點，但選擇遠離餐桌克制食慾，初八則帶著孩子去柬埔寨做志工，希望藉由這次機會讓小孩知福惜福再造福。

Dora自曝去年過年宅在家打電動，一打就4小時，還因此閃到腰。今年她有好好休息和認真減肥，因為這段時間不用出美食外景，在家反而很健康，可以積極進行運動計畫。她每年都盡量帶媽媽出國，「因為我媽是雙魚座，真的很浪漫，很需要我帶她出國玩。」更搞笑表示：「若今年賺比較少，我就會想糟糕怎麼辦，可能只能帶媽去綠島了。」

Dora本預計年節帶媽玩北海道，但過年機票太貴，因此規劃3月再飛。孝順的她平時收入全都直接匯入母親戶頭，再拿零用金花用，物慾很低的她透露所有力氣幾乎都花在運動上，也沒精力去逛街，所以1周頂多花費2000元。

郁方春節為家人準備美食，但自己卻盡量遠離餐桌避免暴食，她笑說：「坐上餐桌太危險，會一口接一口。」自己3個小孩分別為七年級、六年級、一年級，小朋友每年最期待的就是玩「喜八辣」(擲骰子)。郁方透露，孩子今年贏得的賭金還有長輩給的壓歲錢，阿公有白紙黑字寫下年利率，讓小孩決定是否存長輩那，隔年就可拿到一筆錢，藉機從小培養儲蓄觀念。

年初八她將與孩子一起去柬埔寨做志工，帶著當地小朋友做些簡易的淨水和照明設備。她有感而發地說，隨著成長，小孩和父母在一起的時間越來越少，以後他們有更多學校活動或其他計劃，不能跟著我們出去玩，「所以我們盡量掌握現在可能剩下的1、2年時間」。

(中時 )