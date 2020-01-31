新型冠狀病毒從野生動物身上傳給人，近日大陸更有說法指出病毒可能透過人傳給家中毛孩、再傳回人身上，讓不少飼主憂心毛孩，擔心引發棄養潮。不過，這個說法已經受到質疑。

事實上，早在大陸專家提出這個說法前，WHO就已在網站上製作迷思澄清說明。WHO表示，目前尚未有證據顯示家貓、家犬會受到新型冠狀病毒的感染。國內農委會對此也表示，國內、外主管機關尚無傳出2019新型冠狀病毒會傳染給寵物的案例報告。

此次流行的「2019新型冠狀病毒」隸屬於龐大的冠狀病毒家族中，其他為人熟知的還包括SARS、MERS等。但即便這些病毒看起來類似，每一種病毒的感染力、可引發的症狀、各自會傳染的物種也不盡相同。

這次病毒的感染途徑，目前被懷疑是從蝙蝠身上，傳到某個野味市場販售的野生動物，進而突演變成人傳人的傳染病。因此，在理論上，此次的病毒，確實有可能在人與哺乳類動物之間傳染。

根據WHO，目前並無證據顯示家貓、家犬會受到新型冠狀病毒的感染。（圖片來源：pixabay）

但實際上，人與貓、狗基因差異甚大，此次病毒要從人再跨到其他物種，還得要再進行新的基因突變，同時還須成功躲過新宿主的免疫系統攻擊。因此，要定論病毒可以透過人再傳染給貓狗（進而再從貓狗傳染給人），可能還有一段距離。

台大獸醫學系教授費昌勇解釋，一般來說人體的病毒要再傳染給貓、狗的機率非常少見，反之亦然。如果病毒可以同時在人畜間相互感染，就稱為人畜共通傳染病，是非常特殊的一類疾病。

這次的新型冠狀病毒性雖理論上可能經過變異，傳染給其他動物，但是否可定義為「人畜共通傳染病」，需時間觀察。若沒有確定的案例出現，不宜妄下定論。

費昌勇說，如果真的要找出答案，從實驗的角度來說，可以用繁殖的病毒去感染貓、狗，但這種作法有違動物福利，應該是不被允許的。

對於寵物可能被傳染的疑慮，WHO認為，不論如何，觸摸貓、狗之後用肥皂洗手是目前可行的做法，這樣也可以避免如大腸桿菌、沙門氏桿菌等會在人畜之間感染的疾病。

但這樣的做法，只是從保護飼主的角度出發。對不少毛孩父母來說，也同樣關心如何保護自家的愛貓、愛犬不受病毒傷害。

帶毛小孩出門返家後，可加強清潔手腳。（圖片來源：pixabay）

對此，台大獸醫系副教授陳慧文建議：

●飼主從外頭回來時，先用肥皂洗手後才觸摸毛小孩。

●可用稀釋過的漂白水拖地、擦拭毛孩的起居環境、用具，但要記得再用清水擦拭過，避免貓狗舔舐到。

●不要購買未經檢驗、成分、來路不明的鮮食或寵物食品。

●儘量別帶毛孩到野外、休閒農場等地，降低跟其他動物（尤其是野生動物）接觸的機會。

●帶毛孩出去玩回來，可加強清潔手腳。人用的酒精棉片可能不適合貓狗，用寵物專用的洗潔劑即可。

●美國動物健康的網站也建議，平時不要讓貓、狗靠近其他動物的糞便，也不要任意丟棄自家狗的糞便。

●定期幫貓、狗洗澡。

陳慧文也提醒，比起這次的武漢肺炎病毒，對貓狗來說，更大的健康威是本來就常見於貓狗疾病中的幾種冠狀病毒。可引發狗狗急性胃腸道傳染病，導致腹瀉、嗜睡、食慾不振甚至血便。貓類的冠狀病毒更嚴重，可能引發致命的覆膜炎。

防治貓狗感染病毒的方式大同小異，只要做好上述7點，你的毛孩不用搶口罩也會健健康康的。

(中時電子報)