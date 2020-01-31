陸委會：兩名滯陸台人確診感染武漢肺炎 21:152020/01/31 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸委會發言人邱垂正（蔡宗霖攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸委會今晚證實，已有兩名滯陸台人確診感染新型冠狀病毒肺炎，其中一人是滯留武漢的台商，另一人是自武漢前往深圳的台灣民眾。 大陸委員會今天晚間8時許在書面表示，一名滯留武漢台商確診感染新型冠狀病毒肺炎；另外，一名在武漢工作的台灣民眾在1月中旬搭機抵達深圳後，近日也被確診染病。 陸委會表示，已委請海峽交流基金會聯繫家屬並給予協助。 (中時電子報) #確診 #武漢 #陸委會 #兩名 #滯陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎增至80死 確診人數2744例 08:302020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 09:272020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎防疫 世衛秘書長赴陸急尋對策 10:052020/01/27 國際 第5例武漢肺炎確診個案返台5天才發病 下機後曾搭捷運 15:142020/01/27 生活 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 兩岸熱門新聞 武漢歐遊團廣州落地 台灣導遊確診感染 - 兩岸 - 旺報 陸委會：兩名滯陸台人確診感染武漢肺炎 - 兩岸 1／24至1／30 大陸進口口罩5622.8萬個 - 兩岸 陸女發燒上郵輪7000旅客禁下船！台灣苦主現身哀號：羅馬行泡湯了 - 兩岸 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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