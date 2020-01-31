陸委會今晚證實，已有兩名滯陸台人確診感染新型冠狀病毒肺炎，其中一人是滯留武漢的台商，另一人是自武漢前往深圳的台灣民眾。

大陸委員會今天晚間8時許在書面表示，一名滯留武漢台商確診感染新型冠狀病毒肺炎；另外，一名在武漢工作的台灣民眾在1月中旬搭機抵達深圳後，近日也被確診染病。

陸委會表示，已委請海峽交流基金會聯繫家屬並給予協助。

(中時電子報)