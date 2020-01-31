第54屆NFL(美式足球)超級盃將於2月3日，也就是下周一上午7點30分開踢，本屆賽事將在邁阿密HARD ROCK球場進行，戲碼是堪薩斯酋長迎戰舊金山四九人，這是酋長自1970年後，時隔50年再度挺進超級盃，尋求隊史第2次超級盃冠軍。

至於四九人上次闖進超級盃是在2012年，卻以3分之差飲恨敗給巴爾的摩烏鴉，無緣搶下隊史第6次超級杯冠軍。MOMO綜合台除了於3日上午7點30分直播賽事之外，也從上午7點進行賽前特別報導，針對兩支球隊的進攻與防守近況進行分析。

此外最受球迷矚目的超級盃中場秀，今年將由珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)與夏奇拉(Shakira)兩大拉丁天后擔綱表演，MOMO綜合台也將同步直播超級盃中場秀，讓台灣歌迷零時差，同步欣賞這場全球矚目的重量級運動大秀。

回顧兩隊隊史，酋長曾在1970年贏得超級盃，今年瞄準隊史第2冠，四九人則已贏下5次超級盃冠軍，目標為追平新英格蘭愛國者和匹茲堡鋼人的6冠。究竟酋長和四九人哪隊能贏下今年超級盃，鎖定MOMO綜合台一起感受NFL魅力。

(中時 )