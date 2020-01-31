公視台語歌唱節目《台灣金頌》本周節目主題將播出「我的斜槓歌單」：劉福助、泥灘地浪人、楊東霖。斜槓是21世紀衍生出來的新名詞，每個人都有不同的興趣跟才華，造就出不同的身份，本周《台灣金頌》將討論面對不同身分所適合的歌曲，邀到人生中有很多副業的唸歌歌王劉福助，與小小歌王楊東霖進行合唱，以及音樂風格相當特別，樂器也吸引人目光的泥灘地浪人樂團，聊他們除了歌手之外的小故事。

劉福助被浩子稱為斜槓人生之王，年輕曾投入種植蘭花、投資骨董副業，更在第29屆金曲獎典禮中擔任表演嘉賓，親自填詞挑戰台語饒舌唱跳表演〈台灣早就有嘻哈〉，與新生代嘻哈饒舌歌手葛仲珊、熊仔、葛西瓦以及麻吉弟弟合唱代表世代交替傳承，成為典禮的創舉。在《台灣金頌》節目中與小小歌王楊東霖合唱一首〈月夜愁〉，卻不願意承認自己年紀已經可以當對方的阿公，笑稱怕自己的行情被打壞，還表示年輕時被人戲稱為「老太婆情人」，因為婆媽師奶級粉絲都很愛他，浩子也馬上幫自己的阿嬤表白，還拱劉福助現場表演幾句唸唱〈勸世歌〉給阿嬤聽。該集節目將在本周日(2/2)晚間8點於公視播出。

(中時 )