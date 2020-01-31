美國牛仔褲品牌Levi‘s首席財務官Harmit Singh於30日（當地時間）表示，受疫情影響，該公司已關閉了在大陸約一半門店，預計這將對其近期財務業績造成影響。

《新浪財經》報導，大陸業務約占Levi‘s全球營收的3％，Harmit Singh表示，這在短期內將對該公司的增長目標產生抑制作用。

去年9月，Levi‘s在武漢開設了其在亞洲最大的門店「楚河漢街新生代旗艦店」，總面積700平方公尺，也是其全球第六大門店。

Levi‘s 30日發布了去年第四季業績報告，報告顯示，其淨營收下降1.4％，為15.7億（美元，下同），略低於市場預期；調整後每股盈利為26美分，高於市場預期，該公司預計今年調整後每股盈利1.18到1.22元。

此外，Harmit Singh指出，Levi‘s現已暫停所有員工往返大陸的旅行。

(旺報 )