武漢疫情造成口罩大缺貨，經濟部決定祭出新招，由政府做莊，斥資2億元委託業者購買60台口罩製作機台，放在廠內由業者代操，合計每日可多產600萬片口罩。如連同原本產能，單日口罩生產量將衝高到1000萬片，預料可以支應國內緊急所需。

對於這項政府出錢買機台做口罩創舉，工業局副局長楊志清說明，相關預算正簽報行政院協調處理，這些採購機台將放在口罩業者現有工廠內，政府出一些錢委託業者代操作。時間因業者需要備料、組裝，預計3到4個禮拜後機台會陸續上線生產。

國內口罩在廠商全產能生產下，每日約可產400萬片，由於短期要再衝高不易，於是在經濟部長沈榮津今日拜訪口罩業者後，取得相關共識，決定由政府出資採購機台，然後由業者幫忙生產，加速口罩生產數量。

至於千萬片口罩供應後，是否仍照目前三分之一先給醫護、公務單位使用，三分之二配給民間購買？楊志清說，這將由中央疫情指揮中心依狀況決定，經濟部目前先配合「把量做出來」，滿足國內疫情所需。至於如果產能大增，多餘可否出口國外？他說還是先以國內為主。

(中時 )