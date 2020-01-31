情人節將至，各大酒店卯足勁促銷，加拿大卑詩省連鎖傑德酒店集團（Hotel Zed）別出心裁推出情人節優惠，只要在情人節當日入住旗下酒店，並在住宿期間成功懷孕，9個月後產子，就可在未來18年的情人節獲免費住宿一次。

傑德連鎖酒店在維多利亞省、基洛納省（Kelowna）都有分店，今夏預計在溫哥華島再開一家新旅館。為了迎接情人節，特別推出午休優惠時段，房客於情人節當日與伴侶一起，在上午10時至下午2時期間，入住集團旗下任何一間酒店並做人成功，酒店會在往後18年，每年情人節讓他們免費住宿一晚。情人節四小時的房價是加幣59元（約台幣1351）。

傑德強調，情人不限異性戀情侶。該公司的網站寫著：「身為LGBT友善企業，傑德旅館歡迎所有人參與這次中午做人促銷活動，不管你的性別表現、性別認同、性別傾向。」

執行長Mandy Farmer受訪時說：「我們不是要說服不想要小孩的人改變心意。但是若你嚴肅考慮替家裡增加新成員，為什麼不來我們旅館試試？如果你成功了，還可以得到獎品，一路慶祝到2038年。」

(中時 )