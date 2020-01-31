武漢肺炎確定病例再新增一例，為昨天公布中部第9例個案的40多歲丈夫，成為第10例，中央流行疫情指揮中心表示，這位丈夫原列為接觸者，反而因太太先被確診回溯追出，昨日檢出新型冠狀病毒陽性確診，為一起境外移入個案導致的本土家庭群聚事件。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，經進一步調查發現，第10例去年9月至中國大陸武漢工作，今年1月12日返台，於1月21日出現上呼吸道症狀，22日曾就醫檢查無肺炎情形診斷為一般感冒，由於不符當時通報條件未例入通報，雖然先生已經痊癒，但衛生局30日仍補行採檢，在先生的呼吸道內驗出病毒基因進而確診。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，第9例為國內第二例武漢肺炎家庭親密感染案例，與先前第5例傳給第8例剛好相反，反而由第9例去追到先生病例，由於在先生身上驗到的是病毒的殘存屍體，已無傳染性，但仍需隔離，經追蹤其在除夕及初二回陪太太回娘家，共計12名接觸者，都要居家隔離。

陳時中表示，由於第9例與第10例的傳染特殊型態，指揮中心自明日起修改通報條件，即發燒或急性呼吸道感染及接觸自大陸湖北返國者，且有發燒「或 」（原為「及」）呼吸道感染，就要通報。

對於最近的口罩荒，陳時中指出，防疫專家臺北區醫療網張上淳指揮官及國立臺灣大學醫學院附設醫院黃立民教授都強調，一般學生無須戴口罩，並建議地方政府加強宣導使用口罩的三大時機，看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。

(中時 )