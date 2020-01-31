調查局副局長黃迪熹屆齡退休，新的人事名單31日公布，副局長一職由現任主任祕書萬家佛升任，主祕一職則由現任廉政處長黃義村升任，這項人事命令將於2月5日生效。

展抱19期結業的萬家佛外勤資歷完整，曾任台北市調查處犯防科長、機動組組長、雲林縣調站主任、台南市調查處長、台北市調查處長，辦案經驗豐富，這是調查局長呂文忠拔擢萬家佛升任副局長的重要考量。

在調查局人緣相當好的萬家佛對於接任副局長一職表示，本來他已經打算退休，去年6月由研委員會副主委調升主任祕書就感到意外，這次接任副局長就一定會全力以赴，未來將落實據點並深耕地區，建立外勤據點新思維，在兩岸環境的改變與挑戰中，才能有效的精準掌握國安線索，保護國家安全。

除了對國安業務，萬家佛也是辦案能手，20年前轟動一時的泰國蜜桶走私海洛因案，萬家佛就參與偵辦，破獲84公斤海洛因震驚社會。2018年2月間，台北市調處接獲線報，有毒梟利用貨櫃夾藏MDMA搖頭丸，擔任處長的萬家佛指揮曾任主播的調查官喬扮司機，一舉破獲史上數量最多，600公斤的搖頭丸，當時的調查局長蔡清祥還為此特別到台北市調處主持破案記者會。

面對3C通訊的發達，萬家佛也隨時強化通訊科技的智能，對於未來情報蒐集的即時性，萬家佛認為要利用大數據分析，才能有效掌握情報的時效性。

(中時 )