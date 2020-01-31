下星期六（2月8日）韓星朴志訓將訪台舉行「PARK JIHOON FANCON ASIA TOUR IN TAIPEI [360]」，現在正忙於為巡迴演出準備的他，適逢新春佳節，特別為一眾粉絲錄製問候影片，向台灣的MAY（朴志訓官方粉絲名稱）拜年，恭賀新春。影片中的朴志訓提到自己的春假計劃與家人過年並好好休息，並約定粉絲過年後在台北見面。除了影片之外，朴志訓亦有換上韓服與粉絲倒數台北場演出，更釋出拿著春聯的自拍照片，以中式跟韓式為粉絲送上賀年驚喜，讓台灣粉絲非常感動。

韓星朴志訓不畏武漢流感，下周將來台辦見面會。（圖／主辦單位提供）

每年春節及中秋節韓國都會舉行的《偶像明星運動會》，向來熱愛電腦遊戲的朴志訓首次出戰電競賽，除個人戰之外，更與河成雲、金在奐、李大輝組成「聯合隊」參與團體賽，參賽消息公布後引起粉絲熱烈討論。節目早前於春假期間播放，朴志訓在比賽中出眾的表現成為了熱門話題，媲美職業選手的實力讓比賽主持人讚嘆不斷，最終朴志訓與隊友摘下團體賽的金牌。朴志訓對於能向粉絲展示進行自己喜歡的電腦遊戲、與在舞台上不一樣的模樣，表示很開心，很享受比賽過程，並感謝粉絲的應援及一同參賽的隊員。

下週六舉行的朴志訓FANCON台灣場門票現正透過ibon售票系統公開發售，票價分別為新台幣 5,200、3,800、2,500及身障票2,600。購票粉絲除有機會與朴志訓近距離擊掌外，更有機會與偶像一同拍攝團體合照或得到親筆簽名海報。

(中時電子報)