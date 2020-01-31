內政部預告修正「警察人員陞遷辦法」，其中增訂因員額調整之遷調，不受遷調規定之限制；而育嬰留職停薪期間仍可自請調地。

內政部今日起至3月30日預告「警察人員陞遷辦法」修正草案。針對草案20條，因員額調整之遷調，不受遷調規定之限制，內政部表示，因配合政府政策或重大情事須請增員額，衍生中央與地方警察機關間員額調整，及各警察機關人員因員額調整而須遷調至其他機關之情形，為符法律明確性原則及依法行政原則，因而修法明定因機關員額調整須配 合遷調人員不受有關遷調規定之限制，以增加彈性。

而針對草案修正育嬰留職停薪期間仍可自請調地，內政部表示，依實務運作現況，育嬰留職停薪者為參加定期請調，依規定須先辦理復職參加請調，等完成請調程序，再申請繼續育嬰留職停薪。為簡化行政程序，並配合政府積極營造有利生育、 養育、教育環境，推動國家與社會承擔嬰幼兒 照顧責任，修法放寬因育嬰留職停薪者仍可參加定期請調、徵調。

(中時 )