王琄、楊麗音、唐振剛、王樂妍、趙逸嵐（小八）、福地祐介主演故事工廠舞台劇《偽婚男女》，2020年4月3日起一連3在城市舞台加演，這次加演由王樂妍與小八組女女CP。王樂妍透露拍攝宣傳照時，小八一個使勁地摟腰讓她羞紅臉，尤其還有親密的臉貼臉感受彼此體溫，最後小八猝不及防地親了她臉頰，讓王樂妍直呼「有種觸電酥麻感，大概是單身太久，好久沒這樣被呵護」。又說，過程中一直不敢直視對方的眼睛，一不小心就把內心小女人一面全部噴發出來，「已經開始想像我們兩人接吻的畫面，希望能觸碰到她內心最柔軟的地方」。

王樂妍（左）《偽婚男女》被趙逸嵐使勁摟腰羞紅臉。（故事工廠提供）

農曆新年期間，她陪長輩在家中觀看自己主演的戲劇《女力報到小資女上班記》，言談中難免被長輩問候感情，王樂妍反而大方的跟家中長輩一一介紹自己的新女友小八，分享在拍攝宣傳照時兩人的情感交流，讓長輩們嚇了一跳，才恍然大悟她是在替主演的舞台劇《偽婚男女》賣力宣傳。王樂妍享受農曆年6天假期，瘋狂追劇，「終於把木村拓哉新作《東京大飯店》追完」，將近1年沒追劇，上次看的是宋慧喬和朴寶劍韓劇《男朋友》，若從木村拓哉、朴寶劍與小八選擇一個未來另一半特質，她毫不猶豫選擇小八，認為這3個選項只有小八有面對面相處過，「很貼心，又會照顧人」。

王樂妍開工狂灑自製的「幸福鼠於你」紅包。（故事工廠提供）

隨著舞台劇加演的日期逼近，王樂妍坦言前幾天做了惡夢，夢見被壓迫，尖叫到嚇醒，「一想到劇裡角色的壓抑與委屈，就快要喘不過氣」。王樂妍新年狂灑紅包，她別出心裁邀請好友設計數年紅包，用雙愛心的方式象徵幸福「鼠」於你，體貼的她在《女力報到小資女上班記》開工時，分送紅包給工作人員，同劇演員楊雅筑、楊晴、陳謙文等人已允諾要看她演出。故事工廠舞台劇《偽婚男女》售票詳洽兩廳院。

(中時 )