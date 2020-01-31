總統蔡英文在臉書上表示，目前還有許多人反映買不到口罩，提醒大家不要囤貨，把資源留給需要的人。前立委李俊毅今（31）日身體力行，整理去年年中的競選贈品口罩，拿到台南服務處免費發送給鄉親，他說：「我們身為公眾人物，更應響應政府，略盡綿薄之力。」還說，「今日沒拿到沒關係，明天再來拿，還有數千個等著你。」

李俊毅痛斥，台南今日傳出有不肖業者在哄抬口罩價格，大賺國難財，「不可以在這種時候賺無良黑心錢」，他因此發動台南市婦幼關懷協會的志工們，一起發送口罩，今日發送了近5000個。他說，雖然近萬個口罩只是杯水車薪，但更希望能達到拋磚引玉的效果。

這些口罩是去年李俊毅參加立委初選時發送的小禮物，他說，發現鄉親買不到口罩，雖然自己目前不是立委，不在服務的第一線，但鄉親需要時他永遠都在；他也呼籲，這次的新型肺炎疫情險峻，社會要「多點行動，少點口水」，全民一起動起來讓台灣趕緊走出疫情陰霾。

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(中時電子報)