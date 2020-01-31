8強奮力擊退現役球王納達爾（Rafael Nadal），奧地利好手提姆（Dominic Thiem）今天4強又經歷苦戰，在先丟首盤的情況下，於第3盤救回兩個盤末點，反以3比6、6比4、7比6（3）、7比6（4）逆轉擊退第7種子、德國祖維瑞夫（Alexander Zverev）生涯第3度打入大滿貫決賽，將與7屆澳網冠軍喬柯維奇（Novak Djokovic）爭冠。

「這是場感覺很不真實的比賽，兩次搶7局，過程是如此辛苦而且如此接近，」提姆賽後受訪時表示，對手祖維瑞夫今天一發成功率非常高，要破發幾乎是不可能的任務，「打入澳網決賽，感覺好像不是真的，能如此展開球季真是美好！」

22歲的祖維瑞夫今天127次一發進了103球，全場僅有33次非受迫性失誤，5度破發成功，表現的確強悍。不過提姆上網策略奏功，27次發動拿下23分，全場包括10記愛司在內，總共打出43記致勝球，也贏得相當漂亮。

提姆說，前晚和納達爾激戰4小時又10分鐘，讓他非常疲憊，直到凌晨5點才入睡，「要恢復並不容易，但今天踏入滿座的球場，腎上腺素一激發，就不成問題了。首盤我遇到一些麻煩，可能我們兩個都有些緊張，就開局比較不順。」

提姆過去兩度打入大滿貫決賽都在法網，均不敵「紅土之王」納達爾。今年他在墨爾本一掃去年次輪落馬陰霾，還於8強撂倒納達爾，問鼎生涯首座大滿貫金盃的阻礙只剩8度打入決賽、7次封王的喬柯維奇。

「我在羅蘭蓋洛兩度打入決賽都輸給納達爾，如今要面對喬柯維奇，他可是『澳網之王』！」提姆說：「我會全力以赴、盡我所能尋求勝利，如果仍以輸家身分離開球場，我還是會保持耐心，相信這個過程並繼續努力。」

(中時 )