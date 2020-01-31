包括16個民間組織、百位學者及多位社會專業人士1月31日連署要求檢討現行陸生陸配防疫差別待遇。連署者指出，現行的追蹤管理機制並非完全以感染風險為設計依據，而是特殊化陸生、陸配群體；但是防疫是全社會共同面對的問題，病毒不分國籍、不分身份，錯誤的防疫措施將有嚴重的副作用，很可能損害社會整體的公衛安全。

境外生權益小組TISM表示，該單位1月29日晚間發起連署「台灣民間組織及學者連署檢討教育部集中隔離來台陸生之措施」（https：／／sites.google.com／view／anti-isolation／），到1月31日白天已有高教工會青年行動委員會等16個民間組織，以及各學門百位學者及多位社會專業人士加入。連署者表示，疫情當前，追蹤管理具感染風險的人群是必要的，但陸生、陸配、台灣民眾或外籍人士自中港澳入境，其受疾病感染的風險是相似的，理應使用同一標準。但事實上，目前僅有陸生被要求集中隔離，類似情形的陸配則限制居住、自主健康管理，同樣自中港澳入境的無症狀台灣人或外籍人士卻只需自我健康觀察14天，不限制外出。

連署者表示，防疫是全社會共同面對的問題，病毒不分國籍、不分身份。在疫情面前，錯誤的防疫措施將有嚴重的副作用，很可能損害社會整體的公衛安全。

2003年SARS風暴時，和平醫院錯誤封院，將健康醫護病患與患病者封鎖於同一院區內，不僅加重了交叉感染的可能性，也同時引發恐慌與社會排斥；現在相同場景再現，教育部的「指引」不區分陸生來源地、也未強制規定一人一間房，也沒有提供適當的支持措施，只要求各大學自行處理，將陸生安置於特定隔離空間內。然而各大專院校宿舍存量、陸生輔導人力吃緊，到時很可能因隔離空間不夠、多人共居一室而發生群聚感染危險，校方行政人員、消毒人員、醫護人員也跟著有風險。

連署者表示，贊成境外生權益小組TISM訴求「檢討教育部集中隔離來台陸生之措施」，要求教育部及疾管署糾正差別待遇的集中監測管理措施，依據感染病暴露風險、而非國籍身份制訂科學的管理機制和疫情防控政策，防止新型冠狀病毒疫情擴散升級。

(旺報 )