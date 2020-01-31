武漢肺炎疫情延燒，義大利即日起禁止陸港澳台班機入境，成為第一個拒絕我國籍航空直飛的國家，華航每周三班飛羅馬首當其衝，雖然對外說法是「瞭解中」，不過官網上已經取消2月2日要飛往羅馬的CI75航班，同時關閉4月底前所有訂位。

義大利出現兩名確診病例，隨即宣布禁止中國航班入境。根據國際民航組織發出的飛行員公告，停飛範圍為中國包括（including）香港、澳門特別行政區及台北，但也因including這個字，引發台灣是否被套用在「一中原則」的疑慮。

華航已經透過外交部，尋求外館協助，希望能從禁飛令除名。但恐也沒那麼快，已經取消下一班，即周日晚間飛往羅馬航班，至於再下一班，下周二出發航班，目前官網上的狀態為空白，顯示還在觀望，希望能有好的結果。

除此之外，華航也立即關閉4月底前飛往羅馬的訂位，目前官網上已經訂不到位，旅行業者也已經接到電話，要有安排旅客轉簽或轉至其他團的心理準備。

(中時 )