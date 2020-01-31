即將於2月6日在台上映的好萊塢電影《猛禽小隊：小丑女大解放》，一開工就舉辦了台北倫敦連線記者會，除猛禽小隊成員全數到齊之外，還加入亞裔導演Cathy Yan（閻羽茜）與台裔編劇Christina Hodson（克莉絲汀哈德森），飾演小丑女的瑪格羅比更是從5項台灣知名在地美食中挑出最有興趣挑戰的蚵仔煎收為美食口袋名單，為整場記者會增添濃濃亞洲味。

猛禽小隊成員跟導演、編劇和台灣觀眾在影廳連線。（華納兄弟提供）

記者會上，眾演員及導演、編劇開場先向台灣觀眾拜了個晚年，因飾演小丑女一角而成為全球女神，並在今年二度入圍奧斯卡的瑪格羅比表示，非常幸運能再一次飾演小丑女這個經典角色，並分享這次的故事主要是在講述小丑女失戀後學著獨立並如何活出自己，同時也因為捲入高譚市裡的大事件，整個故事都會更瘋狂、更有趣及好玩，是一場完全不一樣的體驗。

而在《猛禽小隊：小丑女大解放》中，小丑女哈莉奎茵的造型也再進化，多款繽紛絢麗的造型也讓瑪格羅比愛不釋手，並透露自己最愛的是向瑪麗蓮夢露致敬的經典造型，也相信萬聖節的時候，化身小丑女的自己一定能順利融入人群之中不被發現。

瑪格羅比也被問到，電影中小丑女對美食非常青睞，尤其培根起司蛋三明治是她心心念念的人間美味早點，而台灣向來以美食著稱，若要從5項台灣在地美食中挑出一項放入小丑女的美食名單中，會是哪一項雀屏中選呢？瑪格羅比苦思許久後表示依小丑女對培根起司蛋三明治的狂熱，顯然會將同樣有蛋的蚵仔煎列入她的美食名單中。

飾演女獵手的瑪麗伊莉莎白文斯蒂德則選擇了和角色一樣嗜血的豬血糕，飾演小神偷的艾拉潔巴斯科覺得和奶昔很像的珍珠奶茶一定會是小神偷的最愛，飾演女警探的蘿西培瑞茲則在小籠包和蚵仔煎之間猶豫，最後以警探是美國人的角度出發，挑選了更像蛋捲的蚵仔煎。

此外，當飾演小神偷的艾拉潔巴斯科被問到如何與瑪格羅比培養出如此良好的默契時，也透露出她們下戲後經常花時間黏在一起聽饒舌音樂和吃穀片，女獵手則透露因為這次的角色需要更有狠勁和侵略性，所以特技場面更多、難度更高，訓練打戲的過程完全不輕鬆，然而因為都和「姐妹們」一起，所以過程依然十分開心。

而編劇克莉絲汀哈德森也表示，因為媽媽是個烹煮台灣料理很厲害的大廚，所以她對台灣的美食非常念念不忘，也因此特別在電影中安排了一個和台灣相關、誠意十足的小橋段，絕對會讓台灣觀眾充滿驚喜。

小丑女哈莉奎茵在片中的造型也再進化。（華納兄弟提供）

記者會的最後，猛禽小隊與導演及編劇表示，如果要用一句話來推薦這部電影，絕對會是「充滿無比的歡樂」，希望大家欣賞電影時能和她們在拍攝的時候一樣開心，並帶著男朋友、女朋友、好姊妹，甚至是不認識的人一起到大銀幕觀賞，瑪格羅比也許願未來能有機會來台灣一解嘴饞，大啖台灣美食！《猛禽小隊：小丑女大解放》2月6日IMAX、4DX同步在台上映。

(中時 )