《綜藝新時代》本集帶大家前進網友票選經典廟口「北港朝天宮」PK冠軍，第一關招牌遊戲「吃吃的畫」，在浩子隊在找美食的過程，竟在飲料店巧遇周子瑜！？原來是飲料店員太正，還被封為「北港周子瑜」。浩子解釋，到飲料店之前，工作人員特別要他們去飲料店「訪問」，原來是想藉由浩子訪問正妹店員是否單身，假公濟私馬上被一人看穿，當聽到正妹說有男朋友時，工作人員大呼心碎，還笑喊時間「還剩5分鐘」準備離開，還要浩子他們趕快找答案，現實的反應讓藝人都笑翻。

循線找到正確答案金箔滷肉飯的浩子隊，直喊這題真的太難了，金箔怎麼可能畫得出來？NONO跳出來說當然畫得出來，解釋要先畫出叔叔，再把叔叔的老婆畫出來，就是嬸婆(台語)了，妙語如珠的答案笑翻現場所有人。

接著到北港觀光大橋，這關遊戲要趴在板車上，隊友協助往前推，推到定點後用後仰姿勢讓頭上的帽子刺破氣球，這關考驗的是藝人的柔軟度，遊戲開始前藝人紛紛開始練，NONO在練習時每抬高一下就發出如「殺豬般的慘叫」，讓旁人看得樂不開懷。

換夏語心上場，柔軟度自不在話下，不只抬的高還可以維持很久，性感的模樣讓其旁人看了都讚嘆不已；最後換上有僵直性脊椎炎的浩子上場，只見浩子整個身體趴在板子上，只有「脖子以上有在上仰」，逗趣的模樣被楊子儀笑說：「你這只有抬頭！」民視每週五晚間10點15分播出。

(中時 )