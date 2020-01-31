武漢肺炎疫情持續擴散，許多民眾為了自保開始搶購口罩，新北市林口的口罩業者接下了衛福部300萬片口罩的訂單，工廠提前在初二開工，80名員工也日夜輪班，甚至沒有午休地趕工，董事長陳怡利看到也心疼表示「拜託你們好好睡覺」。

根據《東森新聞》報導，口罩業者接下衛福部300萬片口罩的訂單後，80名員工提早在初二開工，還加開了10條產線，員工們也日夜輪班，產量一天可達12至16萬個。董事長陳怡利表示，有幾位同仁幫忙撐夜班，而日班、夜班交替的情形，讓她看了很是心疼，「所以我昨天有拜託他們好好睡覺，今天有一部分的人就轉入夜班了」。

一個口罩共有3層，表面層為防水氣、飛沫的不織布，中間層則是隔阻粉塵、細菌的靜電過濾，最內的親膚層為吸附汗水及油脂；口罩的產線即使為全自動，也得靠人工來檢查各口罩的品質，包括掛耳線等是否縫好等。

陳怡利也表示，公司內的小編及業務也都進到產線幫忙包裝，將盡最大努力一同分擔疫情，讓大家都能有好的口罩可以用，也希望搶不到口罩的人不要謾罵，給予MIT一些耐心及肯定。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)