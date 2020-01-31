武漢疫情持續擴散，新加坡政府周五（1月31日）宣布，周六（2月1日）晚上11時59分起禁止所有中國大陸旅客和在過去2周曾到訪中國的外國旅客入境或過境新加坡，成為首個對抗武漢肺炎收緊入境管制的東南亞國家。

新加坡目前確診個案已增至16例，當地政府日前宣布會給國內每戶家庭派口罩。總理李顯龍周五（31日）強調，該國的口罩存貨足夠，但呼籲民眾沒有生病就不要戴口罩，又指武漢肺炎疫情仍未出現社區感染，要民眾勿恐慌。

從中國大陸入境的新加坡公民、永久居民和長期簽證持有者，仍能返回新加坡，但當局要求他們居家隔離14天。而政府將從即日起，暫停簽發各種簽證給中國大陸的訪客，之前簽發的短期簽證和多次入境簽證也會被撤銷。航空公司將酌情允許機組人員等特定群體進入，以便繼續營運。

另外，新加坡航空公司周五宣布，將在2月削減部分中國航班；旗下廉價航空酷航（Scoot Airline）則從2月初至3月底，暫停飛往中國11個城市的航班，並減少飛往廣州等地的航班，而部分往返新加坡及港澳的航班也會被取消。

(中時 )