中央氣象局表示，隨著今晚冷高壓出海，冷空氣輸送逐漸減少，本次寒流影響也即將進入尾聲，不過今晚入夜至明天(1)清晨受寒流及輻射冷卻效應影響，各地低溫僅6-10度，尤其西半部及花東縱谷局部地區低溫仍有機會下探到3至6度，明天上午氣溫開始回升，各地多雲到晴。

氣象局預報員官欣平表示，明天白天各地大多晴朗，僅花東地區偶有零星雨，白天氣溫略為回升，北部地區高溫17-18度，東半部地區19-20度，中南部地區22-23度，雖天氣晴朗但依舊寒冷，也要注意保暖。

官欣平指出，未來一周天氣方面，周日(2)、周一(3)白天氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約20-23度，其他地區約24-26度，中南部留意日夜溫差大；天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有花東偶有局部短暫雨。

周二(3)到周三(5)受東北季風影響，北台灣天氣稍涼，水氣也略增，北部、東半部地區及中南部山區轉為多雲偶有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴、日夜溫差大的型態。

周四(6)、周五(7)東北季風開始逐漸稍減弱，東半部地區和北部山區仍有局部短暫雨，其餘地區則是多雲到晴。

環保署空氣品質預報顯示，明天環境風場偏北風，境外污染影響趨緩；中南部位於下風處，須留意污染物易累積，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

(中時 )