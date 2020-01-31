受到武漢新型冠狀病毒疫情的影響，許多物流業者最怕的就是送貨到武漢，然而，受到封城影響，武漢養殖豬隻隻恐面臨無飼料可吃的窘境。有養殖業者直呼，「現在不論是物流，還是私人罐車都不願意跑湖北線路，如果把種豬都給餓死了，怎麼保供給，恢復生產」。

為防控疫情，湖北省各市自1月23日開始陸續封城，在控制人員流動的同時，客觀上也影響了物資流通。芝華數據研究總監袁鬆表示，一方面是根據政策執行的主幹交通的封鎖，另一方面是民間自發的村級交通的封鎖；然而，對養殖業來說，飼料是持續消耗品，原料供應對物流依賴尤其嚴重，因此，交通的隔斷，對需要持續不間斷運轉的養殖業，衝擊甚大。

袁松指出，養殖場會根據自身條件和資金的不同，進行備貨，一般支撐時間是在春節後一周以內，有些小養殖戶，受倉儲和資金限制，可能更多依賴經銷商的備貨，也就是春節期間也需要當地經銷商通過短距物流來保障養殖場的飼料供應；而一些養殖企業也會為了減少運營成本，提高資金周轉，而降低庫存，從而依賴物流的穩定。

不過，受到疫情影響，許多養殖業者為了延長飼料的支撐時間，開始對養殖豬隻進行限食。湖北揚翔農牧科技有限公司工作人員王東湖即表示，養殖行業一般都是準備飼料到初五，儘管公司備貨到初八，但這兩天也怕不夠餵，所以已經對存欄的5000頭種豬限食，一天原本吃三頓，現在改成吃一頓。

除了豬隻外，養雞場也備受衝擊。目前，湖北省大部分養雞場的養殖量在幾千羽到幾萬羽規模，庫存最多的只能支撐到初七；從初二開始，就已經有養殖企業向主管部門申請辦理運輸車輛的通行證；到了初三，已出現飼料運輸車輛因村口道路被封，而無法將飼料送達養殖場的情況；更有養雞場因為政府關閉活禽市場交易，後期銷售無望，而提前將小雞活埋處理，孵化到一半的雞蛋做停孵處理。

中信建投期貨農產品分析師姚桂玲表示，根據湖北省內蛋雞養殖戶反映，飼料目前還有，但即將用罄，如果飼料原料不能及時補進，會影響到後續飼料供給，目前養殖戶已經在減少餵料量，且延遲開工。

(旺報 )