由於武漢肺炎蔓延，全台搶購口罩，陸續傳出缺貨斷貨，經濟部31日在臉書（facebook）粉絲團上發文表示，政府統一徵購、統一價格，除了優先提供醫療防疫公務使用外，也要防止價格遭到哄抬，年假結束後，2月1日起，口罩統一售價「每片調降為6元」！

經濟部強調，防疫非常時期，統一價格才能避免哄抬，未來供需穩定，價格將回歸到市場機制。

經濟部指出，這幾天有民眾把過去衛福部在沒有疫情時，大量採購當庫存的菲律賓製口罩價格拿來比較，認為價格還是太高，但是在全球防疫的非常時期，情境已經不太一樣。經濟部解釋，當武漢疫情升高後，國際市場的口罩需求暴增，我們國內的需求，就暫時需仰賴台灣製造，而不是從國外便宜進口。

經濟部近一步說明，讓大家就近在便利商店買口罩的成本，其實還包括物流費用：一天內工廠到倉庫、倉庫到一萬多個便利商店門市。販售費用：資料建檔、貨品整理、包裝、上架、全國一萬多個便利商店、24小時營業的便利性成本。製造商緊急趕工增產成本：改裝機械、廠區環境重新整理、多請人力的成本、加班費用。 經濟部感謝這段時間不眠不休趕工的製造商，用最快時間配送的物流業，還有配合販售的超商業者，因為有他們合作，大家才能陸續買到口罩。經濟部提醒，「口罩夠用就好，真的不要囤積」。

(工商 )