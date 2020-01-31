農曆年後，台股因崩盤導致外資大舉賣超。華冠投顧分析師吳官隆說，許多人年後原本期待迎來亮麗補漲，可惜年後等到的卻是令人擔憂的疫情，暫時不能掉以輕心，只要下周一股市無大礙，事情才有好轉的可能，端看亞股的造化。

台股春節休市期間，國際股市面臨重大事件，即中國武漢肺炎延燒全球，確診案例及死亡人數持續攀升，且暫時無法有效控制疫情，造成全世界股市跟著陪葬，台股本周甫一開盤就遇到大逃殺，看來即使下周陸股開盤，仍不易出現大行情。

(工商 )