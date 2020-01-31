武漢肺炎拉警報 全球股市受累 22:002020/01/31 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農曆年後，台股因崩盤導致外資大舉賣超。華冠投顧分析師吳官隆說，許多人年後原本期待迎來亮麗補漲，可惜年後等到的卻是令人擔憂的疫情，暫時不能掉以輕心，只要下周一股市無大礙，事情才有好轉的可能，端看亞股的造化。 台股春節休市期間，國際股市面臨重大事件，即中國武漢肺炎延燒全球，確診案例及死亡人數持續攀升，且暫時無法有效控制疫情，造成全世界股市跟著陪葬，台股本周甫一開盤就遇到大逃殺，看來即使下周陸股開盤，仍不易出現大行情。 (工商 ) #武漢肺炎 #台股 #年後 #暫時 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 防疫國際宣傳戰失焦 蔡正元：蠢的無可救 13:312020/01/27 政治 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》過四天才認錯！世衛將武漢肺炎改列全球高風險 08:122020/01/28 國際 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 日本出現第一個武漢肺炎本土病例 19:152020/01/28 國際 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 財經熱門新聞 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎恐創擊全球經濟！美股重挫603點 - 即時 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 2020武漢風暴》台義停航！華航羅馬停到4月 長榮米蘭開航恐喊卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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