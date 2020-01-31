連續七年於信義區香堤廣場舉辦元宵創意燈展31日如期開展；集結國內藝術家、設計家與藝人等20個鼠年燈作，亦吸引不少人潮回流信義區，而包括新光三越、SOGO、遠百等春節促銷仍持續進行到元宵節後，業者指出，西洋情人節送禮商機可期，不少輕奢珠寶推兩件5折促銷，可望對2月營收挹注。

數年來負責新光三越燈節策展人黃子佼指出，今年鼠年燈節展將陸續於台北信義新天地、台中中港店和高雄左營店巡迴展演，包括主燈區與藝術大道均位於戶外，不影響觀展人潮，估計再刮起打卡風潮；且鼠年燈展所展出的10件彩繪心願鼠與5件彩繪鼠小寶、5件簽名鼠小寶亦將於2月6日於yahoo線上公益平台進行公益拍賣，所得將全數捐助予育成社會福利基金會協助遲緩兒早期療育計畫。

新光三越指出，今年春節至元宵檔期光是信義新天地四個館就有近百場活動，包括近千顆燈籠海隧道即是首度與八所地方國小、幼兒園共同合作彩繪年前開展即吸引拍照打卡，2月起還有DIY手作燈籠與「再見梵谷─光影體驗展」等，而台北101觀景台則有國人優惠方案，101強調，以春節檔期來說，觀光客大減，但國人到訪人數占比自去年的17％更提升至超過20％。

(工商 )