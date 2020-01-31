全球疫情肆虐，陸股延至2月3日開盤。運達投顧分析師洪任浚認為，台股本周領先開盤，賣壓亦提前消化，下周陸股開盤重挫乃預期中的事，台股若能不畏懼陸股下跌，則代表利空消化已告一段落，後續仍將反映產業成長方向。

中國武漢肺炎引發亞股大幅回檔，惟從前年美國總統川普發起中美貿易大戰，台商多將產能移轉至東南亞國家，所以即使肺炎疫情嚴重，基本上影響程度有限，投資人無須過於擔憂，股價終將回歸基本面表現。

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