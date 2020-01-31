全球疫情蔓延 台股消化利空 21:592020/01/31 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球疫情肆虐，陸股延至2月3日開盤。運達投顧分析師洪任浚認為，台股本周領先開盤，賣壓亦提前消化，下周陸股開盤重挫乃預期中的事，台股若能不畏懼陸股下跌，則代表利空消化已告一段落，後續仍將反映產業成長方向。 中國武漢肺炎引發亞股大幅回檔，惟從前年美國總統川普發起中美貿易大戰，台商多將產能移轉至東南亞國家，所以即使肺炎疫情嚴重，基本上影響程度有限，投資人無須過於擔憂，股價終將回歸基本面表現。 (工商 ) #陸股 #台股 #開盤 #消化 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 2020武漢風暴》確診人數超越SARS 鍾南山：不會再大規模增加 12:052020/01/29 國際 公司強派到大陸工作 勞動部：可終止契約並要求資遣費 17:472020/01/29 生活 《金融》上證跌破3000點，陸股2倍ETF災情慘 11:082020/01/30 財經 富蘭克林華美投信：關注疫情發展 陸股逢低分批配置 13:072020/01/30 財經 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 嘉義縣政府召開首次疫情整備會議 防範武漢肺炎疫情 18:192020/01/30 生活 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 陸港觀盤－陸股短期下修難免 逢低布局 04:092020/01/31 全球財經 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 財經熱門新聞 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎恐創擊全球經濟！美股重挫603點 - 即時 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 2020武漢風暴》台義停航！華航羅馬停到4月 長榮米蘭開航恐喊卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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