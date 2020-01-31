春節進入尾聲，郭彥均原計畫帶家人出國喊卡：「原本計畫要飛日本度假放空，但因為全球病菌亂竄我們決定取消行程，多了好多天在台灣行程就養養肉變胖胖運動」，至於包出去的紅包數字，他透露「應該到幾10萬喔！」寶貝女兒的紅包如何管理？他聊起爸爸經：「妹妹的紅包我們有開戶頭給她存起來，以後也是她的，長大一點再教育她使用金錢的概念」。

主持節目一直深受觀眾喜愛，鼠年開工後也是滿檔工作，郭彥均期許：「希望我愛的人身體都健康快樂，主持的節目可以讓更多人看見。」農曆春節夏和熙跟家人一起飛往到美國過年，好友也一起結伴讓他格外開心，年後會進劇組拍攝新戲，預告很快會有新戲上檔。

郭彥均。

郭彥均與夏和熙、森田、Vic受邀為髮泥產品擔任品牌形象大使，各自為不同系列產品揣摩個性，鏡頭前各展魅力，四組同時在棚內拍攝主視覺，化身時尚超模爵士尬場，現場有較勁火藥味的感覺？郭彥均穿上黑色格子西裝帥氣逼人、邁向熟男、身為唯一人夫的他顯得老神在在：「沒有火藥味啦！我是唯一的爸爸，跟他們相較下算是成熟穩重了！」更稱讚森田工作態度，工作起來愉快期待下一次合作！夏和熙以一身黃褐色西裝雅痞登場，自評是顏值擔當，嗆辣點評：「我們四個人長相類型不一樣，而且我長得比較出色！論身高長相我應該是略勝一籌！」

(中時 )