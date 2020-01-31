為紓解國內口罩荒，行政院長蘇貞昌下午接獲經濟部長沈榮津來電，同意其建議，由政府出資約2億元，打造口罩生產線，最快20天，最慢5週後增加600萬片口罩生產，加上現行的400萬片口罩，可達日產千萬片口罩目標。

政院官員證實，防疫視同作戰，沈榮津提及，目前已找到生產口罩機器廠商，蘇揆在與副院長陳其邁、祕書長李孟諺討論後，火速拍板，將由政府出資約2億元，打造口罩的生產線。

官員表示，目前短期目標，是希望在3週內可達到一半的生產量，先達到300萬片目標，而5週後則希望達到600萬片目標。合計現行口罩生產量可達1000萬片。

行政院發言人Kolas Yotaka則說，行政院為因應民眾購買口罩的需求，要求經濟部協調廠商增產口罩，於今日定案，由經濟部購買口罩生產設備增設60條生產線，請業者代為生產，最快20天後，口罩日產能預計可達1000萬張。所需購買60條口罩產線的預算將由政府預算支應。

(中時 )