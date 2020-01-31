因應武漢疫情 台大成立校級防疫小組 22:102020/01/31 旺報 簡立欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大成立防疫小組。(簡立欣攝影) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台大31日晚上在臉書上表示，因應武漢疫情，將成立校級防疫小組，由校長管中閔擔任召集人，副校長羅清華為副召集人，主任秘書孫效智擔任小組發言人，對外說明該校相關因應措施和疫情管控情形。其他小組成員則包括副校長張上淳、學務長、教務長、總務長、國際長、公衛學院院長和保健中心主任。 台大表示，該校行政團隊於年假期間多次會議討論防疫策略與作為，除已將相關決議及推動措施對外及全校教職員工和同學宣達，並將於2／3(一)之前完成全校防疫聯絡體系之建立及相關配套措施。 (旺報 ) #防疫 #小組 #措施 #疫情 #召集人 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 2020武漢風暴》確診人數超越SARS 鍾南山：不會再大規模增加 12:052020/01/29 國際 公司強派到大陸工作 勞動部：可終止契約並要求資遣費 17:472020/01/29 生活 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 防疫大作戰 四分局駐點彩虹眷村宣導防疫 17:272020/01/30 社會 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 永慶房產集團春節期間即成立「武漢肺炎防疫小組」全面啟動防疫作業 14:192020/01/31 財經 生活熱門新聞 是否延後開學 教育部近期與大專校院討論 - 生活 - 旺報 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 好市多法式甜點來了 網讚：大勝星巴克 - 生活 一般口罩非醫療級 從這看出真假 - 生活 再添一例！武漢肺炎確診第10例為第9例患者的先生 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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