台大31日晚上在臉書上表示，因應武漢疫情，將成立校級防疫小組，由校長管中閔擔任召集人，副校長羅清華為副召集人，主任秘書孫效智擔任小組發言人，對外說明該校相關因應措施和疫情管控情形。其他小組成員則包括副校長張上淳、學務長、教務長、總務長、國際長、公衛學院院長和保健中心主任。

台大表示，該校行政團隊於年假期間多次會議討論防疫策略與作為，除已將相關決議及推動措施對外及全校教職員工和同學宣達，並將於2／3(一)之前完成全校防疫聯絡體系之建立及相關配套措施。

(旺報 )