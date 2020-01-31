武漢肺炎疫情持續延燒，民眾掀起一波搶購口罩潮，政府祭出口罩限購政策，每人限購3片，並統一售價新台幣8元，讓外界擔心價格會「回不去」。而30日中央流行疫情指揮中心宣布，口罩定價將從8元降至6元；但律師陳麗玲認為口罩只降2元並非政府德政。

陳麗玲在臉書PO文表示，「口罩從定價8元降至6元，是政府德政嗎？從公平交易易委員會這個解釋令來看，恐怕不是！蘇貞昌院長擔任過律師，公平會副主委彭紹瑾是德國法學博士，恐怕得出來說一下，為何要限制售價？又在四大超商統一定價八元是否為限制競爭，促成聯合行為的幫兇？更重要的是，目前徵用口罩的採購價格是多少？因為這些都是老百姓的納稅血汗錢！」有網友在貼文底下回應，口罩一片原價是2元，「為什麼政府拍板定價8元？現在降為6元，政府還是賺很大！」

據《聯合新聞網》報導，台北市議員游淑慧表示，她託某立委到衛福部了解口罩一片8元的始末，衛福部當初採購口罩的價格是一片1.5元，而現在以翻倍價格一片3元多的價格釋出給通路商，再以一片8元的價錢賣給民眾，若消息屬實，口罩價錢翻倍漲的原因竟是「大家都要賺」！她呼籲，口罩應是防疫的基本物資，「難道衛福部自己要賺一手，然候還允許通路商再賺一手嗎？」、「所以大家可以想像為什麼這麼容易就從8元降為6元」。

(中時電子報)