往年春節正月初六後，許多城市迎來返程高峰，但受武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情影響，大陸各大機場和火車站相比以往返程的客流明顯減少，計程車業者的整體出勤率和營運收入出現下降現象，但司機依然要向公司繳承包費用，不少司機坦言，承受極大的收入壓力。

據第一財經報導，目前上海四大計程車公司照收承包費，對此，許多司機頗有怨言，一位計程車司機表示，現在要在機場等7個小時才能載到客。

一名來自上海的王姓女子表示，父母都是計程車司機，受疫情影響，每天客流量減少很多，但按照規定每天必須完成420元（人民幣，下同）的業績，如果一個月不出車需要繳納6300元的承包費，如今母親因為抵抗力弱已經不出車，父親每天基本只能維持繳交費用，有時甚至還會虧損。

對此，司機呼籲，希望有關部門能夠有效落實疫情期間的減免工作，同時能否在減少或者減免指標的基礎上，給予一些補貼。

對於司機的控訴，上海市出租汽車協會內部人士僅表示，正在就這一情況進行討論，「正在開會討論疫情防控的事情，現在計程車產業怎麼安排的還沒有確定，補貼有肯定是有，但目前還不方便透露」。

不過，事實上，針對這一現狀，蘭州、西安已經採取了措施。蘭州市出租汽車行業協會於1月30日發出《關於全力配合新型冠狀病毒感染肺炎防控工作的倡議》，結合近期乘客減少、營運收入明顯降低的實際狀況，將主動減免出計程車今年2月（單月）車輛承租金1000元。

另外，西安市出租汽車管理處、西安出租汽車協會則發布關於減免承包費和服務費的通知指出，西安市所有出租汽車經營企業免除今年2月（單月）企業自有車輛承包費或任務金和個體工商戶服務費。

一位行業內的國企高層表示，計程車行業只是受疫情影響的行業之一，補貼如果參照SARS時期的做法，就看政府如何統籌，計程車業很難自己說給補貼或者降租金。

(旺報 )