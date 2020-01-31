夜深了，該關燈睡覺，可是你的身體卻還捲在亢奮情緒，還有事情永遠處理不完的疲倦感中，怎麼辦？

多位醫師、心理師建議，睡前可以做腹式呼吸，以深度呼吸取代短淺呼吸，讓身體放鬆。尤其女性多習慣胸式呼吸，呼吸短淺，身心比較不容易緩和。

一開始如果不熟悉腹式呼吸，可以在肚子上放約一、兩公斤稍重的東西，例如一小包米，幫助自己專注感覺。吸氣時，可以5秒的時間慢慢吸，感覺小腹如同一個正在打氣的氣球鼓起；再慢慢吐氣，感覺小腹的氣球洩了氣，慢慢消下去。如果思緒突然跑掉，尤其蹦出負面的想法，那麼，隨著吐氣，想像所有的不快，都跟著傾洩。一吸一吐，讓身體的旋律從快板轉到慢板、極緩板。

睡前也可好好寵愛自己。中醫師劉桂蘭建議，在膝蓋以下泡熱水，同時滴幾滴醋，因為酸的物質，中醫認為有收攝的作用，藉由讓腳部充滿血流，焦躁混亂的腦部可放空一下。

華人心理治療研究發展基金會心理師林詩淳並說，如要泡腳可在睡前一個半小時到兩小時前進行，等體溫下降後，更容易入睡。

有睡眠問題的人，不妨試著在平時和睡前按壓，讓身心好好休息。（圖／pixabay）

有些穴位更有助寧心安神，解除疲勞，劉桂蘭也推薦有睡眠問題的人，不妨試著在平時和睡前按壓，讓身心好好休息：

睡前加強這些穴位：

1.太衝穴／安定焦躁的情緒

◎腳的大拇指和第二指指縫間，往上1寸（約一個拇指橫寬）處

◎以空的原子筆筆頭按壓3秒後停為1次，連續按壓7次。

2.內關穴／緩解心悸、心慌，寧心安神

◎手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上2寸（約三手指寬）處

◎以原子筆筆尖按3秒後停，可連續按壓6次。

3.足三里穴／補虛、調節消化系統。古人稱，針灸此穴後，可再走3里路。

◎膝蓋下緣外側凹陷處直下3寸（約四根手指寬）

◎以大拇指指尖按揉1分鐘後放掉為1回，可連續按揉7回。

平時可按這些穴位：

4.百會穴／安定神經、抒解情緒

◎雙耳間連成一線，鼻子延伸到頭後頸椎連成一線，兩者交會處

◎可握拳，大拇指彎曲，以第二指關節按摩百會穴前後位置，按10次為1回，早晚可各作1回。或以木質、不會太尖的梳子梳頭頂，一天梳100次（可早晚各50次）。

5.神門穴／安定神經

◎手腕橫紋，尺側（靠小指的那一側）端豌豆骨凹陷處。

◎壓3秒後放開，壓6次為1回，可最多做3回。

6.三陰交／調節內分泌及肝、腎、脾經。因為三陰交穴是肝經、腎經、脾經，三經的交會點。

◎足內踝尖往上3寸（約四根手指寬）處

◎以大拇指指腹按揉1分鐘為1回，早、中、晚都可各做1回

(中時電子報)