東京奧運委員會31日表示，計劃於7月24日開幕的東京奧運會不會因武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情而取消，東京奧委會將會與國際奧委會等相關組織密切合作，採取必要的應對措施。

截至1月31日，日本境內武漢肺炎患者總數為17人。

(旺報 )