東京奧運委員會：東京奧運會不會因疫情取消 22:472020/01/31 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運委員會31日表示，計劃於7月24日開幕的東京奧運會不會因武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情而取消，東京奧委會將會與國際奧委會等相關組織密切合作，採取必要的應對措施。 截至1月31日，日本境內武漢肺炎患者總數為17人。 (旺報 ) #東京 #東京奧運 #武漢 #取消 #奧委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎增至80死 確診人數2744例 08:302020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 09:272020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎防疫 世衛秘書長赴陸急尋對策 10:052020/01/27 國際 2020武漢風暴》首位大陸高官死於武漢肺炎 10:352020/01/27 兩岸 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 財經熱門新聞 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 台旅客遇武漢封城赴深圳搭機遭拒載 華航回應了 - 財經 2020武漢風暴》黑五大屠殺！台積電ADR嚇趴跌破關鍵價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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