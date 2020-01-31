武漢疫情延燒，包括台中市、台南市、台東縣、雲林縣與嘉義市在內，有包括多所國小、國中與高中都暫停寒假輔導課程和相關營隊活動。

台中市政府教育局主秘王淑懿表示，寒假輔導課程屬於校方自主性活動、非正式課程，由各校自評估，目前中央並無針對停課部分做進一步的指示，將密切注意中央相關的規範，全面配合。教育局初步統計，有國中（公、私立）50多所、高中（公、私立）10多所取消寒假輔導活動。

台南市政府教育局人員指出，台南市規劃寒假課輔及活動的國小有174所，其中147所宣布暫停或取消；67所規劃寒假課輔及活動的國中，有56所宣布暫停或取消。

南市教育局表示，寒輔活動由學校自主規劃，無強迫性，昨天防疫應變工作小組會議（包含校長與教師團體代表）共同決議，寒假課輔或活動是否停辦，授權由各校自行評估決定。

台東縣政府昨日召集相關單位進行武漢肺炎防疫會議，會中教育處長林政宏對即將於下週開始的學校課輔、研習等活動是否取消尊重學校自行決定。

依教育處最新統計，取消寒假課輔及活動的學校，台東市區有3所、縱谷地區12所、東海岸地區3所、南迴地區4所及離島1所，共23所，其中有7所是大學生到偏鄉國小舉辦的翻轉教育營。

另外，下周起雲林縣內30所縣立國高中寒輔課程將全數停課(其中26校有辦寒輔) ，縣府也建議私立學校也能停課。

嘉義市各國中寒假課後輔導原公告如期舉行，但隨後又宣布各公私立國中寒假課後輔導均停課。對於政策急轉彎，嘉義市政府教育處長林立生解釋，寒假課後輔導採學生自由參加，昨天已要求各校加強防疫措施，然而各校考量防疫並經學校防疫小組評估，今天統一由教育處宣布停課。

(中時電子報)