林奕華建議，中央疫情防制中心應該善用既有里鄰通報系統，聽取第一線訪視人員建議。（林奕華辦公室提供／游念育台北傳真）

國民黨立法委員林奕華指出，31日接獲大安區錦華里長溫美珠告知，大安區公所通知，該里有2名自武漢疫區回台人士，需里長協助進行居家訪視，但經里長多次訪視得知，這2名自武漢疫區回台人士，入境時竟留假資料，不但造成原屋主困擾，更可能造成防疫漏洞、導致社區群聚感染。

溫美珠表示，里辦公處於27日接獲大安區公所通報，要求里長協助區公所進行居家訪視，但區公所第一時間通知里辦公處的時間點已晚，2名自武漢疫區返台人士已在台灣社會「自由行」將近10天，中間竟無人監控、無人通知，若2人為武漢肺炎帶原者，不知危害多少國人健康，更可能造成防疫漏洞、導致社區群聚感染。

林奕華表示，由於武漢肺炎於過年期間急速爆發，導致衛福部許多相關防制措施，不盡周延漏洞百出，例如，日前指出的陸配子女不能返台問題，現在又爆發許多自主填報不實案例。

林奕華建議，中央疫情防制中心應該善用既有里鄰通報系統，聽取第一線訪視人員建議，以即時掌握居家訪視情況，並適時調整防疫措施，此外，對於國人入境自主填報資料，移民署也要新增當場查核機制，對於刻意隱匿旅遊史或自主填報資料虛偽不實者，必要時依「傳染病防治法」予以重罰，以確保國人健康。

(中時 )