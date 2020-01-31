湖北客滯留泰國曼谷 陸包機載回76人 22:422020/01/31 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俄羅斯今天宣布，該國出現第一與第二例的武漢肺炎確診病患，兩人都是大陸公民。圖為莫斯科紅場，2名年輕觀光客戴著口罩。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受武漢肺炎疫情影響滯留在泰國、馬來西亞兩地湖北籍旅客逾200名。大陸政府派出廈航兩架飛機從廈門高崎國際機，場起飛，前往泰國曼谷、馬來西亞哥打基納巴盧接滯留在當地的逾200名湖北籍旅客返回武漢。 其中，首架民航包機已從自泰國曼谷出發，在1月31日晚上，搭載76名湖北同胞安全抵達武漢天河機場。 (中時電子報) #滯留 #泰國曼谷 #湖北 #馬來西亞 #200 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》2歲童疑染武漢肺炎逃離醫院 一家3口機場被攔 爸暴走爬牆 14:262020/01/27 社會 馬國武漢肺炎疑似病例 增至5起 17:462020/01/27 國際 彰化田中華新口罩觀光工廠 明限200張號碼牌入館 18:482020/01/27 生活 馬來西亞宣布禁止湖北及武漢中國公民入境 19:272020/01/27 國際 今起不提供熱食 大減逾200航班 04:102020/01/28 生活新聞 武漢肺炎 日政府派專機撤僑首批約200人 19:082020/01/28 國際 童零用錢變雙倍遭疑偷錢 真相反被讚：長大不得了 11:482020/01/29 日常 奇力新大陸以外四地區擁產能 可因應客戶需求 09:522020/01/31 財經 果農刮中100萬 幸運彩券行3天開2個百萬大獎 13:442020/01/31 社會 光良春節放3周孝親 少出門用電話拜年 19:042020/01/31 娛樂 兩岸熱門新聞 武漢歐遊團廣州落地 台灣導遊確診感染 - 兩岸 - 旺報 陸委會：兩名滯陸台人確診感染武漢肺炎 - 兩岸 1／24至1／30 大陸進口口罩5622.8萬個 - 兩岸 陸女發燒上郵輪7000旅客禁下船！台灣苦主現身哀號：羅馬行泡湯了 - 兩岸 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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