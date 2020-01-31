受武漢肺炎疫情影響滯留在泰國、馬來西亞兩地湖北籍旅客逾200名。大陸政府派出廈航兩架飛機從廈門高崎國際機，場起飛，前往泰國曼谷、馬來西亞哥打基納巴盧接滯留在當地的逾200名湖北籍旅客返回武漢。

其中，首架民航包機已從自泰國曼谷出發，在1月31日晚上，搭載76名湖北同胞安全抵達武漢天河機場。

(中時電子報)